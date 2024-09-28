В Амстердаме прошла акция солидарности с белорусскими независимыми профсоюзами 28.09.2024, 11:05

Участники призвали освободить всех узников режима.

В Амстердаме на фестивале солидарности FNV 2024 представители беларуских независимых профсоюзов рассказали о репрессиях в Беларуси и борьбе за права трудящихся.

В рамках мероприятия, организованного Федерацией профсоюзов Нидерландов, зампредседателя ликвидированного властями Беларуского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) и бывший политзаключенный Сергей Антусевич поведал о своем двухлетнем тюремном заключении, а также о сложной ситуации десятков других профсоюзных активистов, которые продолжают находиться за решеткой, сообщает salidarnast.info.

Во время мероприятия прошла акция в поддержку политзаключенных, где участники надели майки с изображением лидера БКДП Александра Ярошука, находящегося в тюрьме за свою профсоюзную деятельность.

Участники призвали освободить всех политзаключенных, которые находятся в застенках белорусских тюрем.

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