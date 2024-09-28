В Амстердаме прошла акция солидарности с белорусскими независимыми профсоюзами
- 28.09.2024, 11:05
Участники призвали освободить всех узников режима.
В Амстердаме на фестивале солидарности FNV 2024 представители беларуских независимых профсоюзов рассказали о репрессиях в Беларуси и борьбе за права трудящихся.
В рамках мероприятия, организованного Федерацией профсоюзов Нидерландов, зампредседателя ликвидированного властями Беларуского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) и бывший политзаключенный Сергей Антусевич поведал о своем двухлетнем тюремном заключении, а также о сложной ситуации десятков других профсоюзных активистов, которые продолжают находиться за решеткой, сообщает salidarnast.info.
Во время мероприятия прошла акция в поддержку политзаключенных, где участники надели майки с изображением лидера БКДП Александра Ярошука, находящегося в тюрьме за свою профсоюзную деятельность.
Участники призвали освободить всех политзаключенных, которые находятся в застенках белорусских тюрем.