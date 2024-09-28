Комбат «Скалы»: Отбиваем у россиян не только улицы, но и населенные пункты 28.09.2024, 11:12

Украинский военный рассказал об успехах ВСУ на Покровском направлении.

На Покровском направлении населенные пункты круглосуточно «переходят из рук в руки», но ежедневно, на каждом участке этого направления, хоть по одной улице, украинские защитники отбивают у врага и делают это очень удачно. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 425-го отдельного штурмового батальона «Скала» майор Юрий Гарькавый.

Он отметил, что спектр всех действий Вооруженных Сил Украины дают свои плоды.

«На сегодня, за две недели враг не продвинулся. Наоборот, мы имеем успехи. Не буду из соображений безопасности говорить где именно. Но, уверен, что они (россияне - УНИАН) даже руководству своему не докладывают, что те населенные пункты уже не их», - рассказал защитник. Гарькавый акцентировал:

«Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты, правда небольшие. На сегодня, Новогродовка, Николаевка - это там, где враг пробует интенсивно действовать, мы ему сбиваем потенциал и продвигаемся».

Также, по его словам, враг не наступает таким большим потенциалом, как это было недавно. При этом, интенсивность штурмов российских оккупантов не уменьшилась, но к пехотным группам противник привлекает значительно меньшее количество военнослужащих.

«Если неделю назад он еще шел от 20 до 40 человек на одну мою позицию, то на сегодня 3-6 они собрали. Но, все равно идут. То есть, количество упало, но интенсивность - нет», - подчеркнул он.

Кроме того, среди российских оккупантов, которые за последнюю неделю пополнили украинский обменный фонд в зоне ответственности их подразделения, заметно меньше военных с профессиональным профессиональным опытом.

«То есть, если это штурмовики, то они не такие опытные как были раньше», - добавил он.

Военный считает, что спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, «изменят ситуацию целиком и кардинально», в частности, на Покровском направлении.

«На сегодня, надо отодвинуть врага от Покровска как можно дальше - это я ставлю себе цель и руководство ставит мне такие задачи», - резюмировал командир 425-го ОШБ «Скала».

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