ГАИ показала видео жесткого ДТП возле возле Университета культуры и искусств в Минске
- 28.09.2024, 11:20
Столкнулись Citroen и Kia.
Видео столкновения Citroen и Kia 27 сентября вблизи столичного университета культуры и искусств опубликовала ГАИ.
В ролике видно, как 37-летний водитель «француза» во время движения по улице Московской. не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Kia.
В результате ДТП, напомним, никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.