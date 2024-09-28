ГАИ показала видео жесткого ДТП возле возле Университета культуры и искусств в Минске 28.09.2024, 11:20

Столкнулись Citroen и Kia.

Видео столкновения Citroen и Kia 27 сентября вблизи столичного университета культуры и искусств опубликовала ГАИ.

В ролике видно, как 37-летний водитель «француза» во время движения по улице Московской. не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Kia.

В результате ДТП, напомним, никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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