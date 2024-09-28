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Путин дошел до трясучки

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 28.09.2024, 11:27
  • 5,300
Путин дошел до трясучки

Очередная «психическая атака» не слишком впечатлила мир.

Судя по всему, очередная «психическая атака» с ядерной саблей наголо, в которую с криком отчаянной радости встал из окопа гений кремлевской геополитики, не слишком впечатлила мир.

В конце концов, на Западе, на Востоке, в России все или многие давно знают Путина, понимают, кто это такой, годами наблюдая его выкрутасы. «О чем там опять кричит этот сумасшедший?»

Момент, кстати, Путин выбрал не лучший – общественность обсуждает недавний взрыв шахты с «аналоговнет» – ракетой «Сармат».

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал заявления Путина «безответственными» и «несвоевременными». Ожидаемо. Вероятно, таково мнение всех трезвых наблюдателей. 

Как быстро Путин и его руководящая группа, что называется «развалились», дошли до трясучки ядерным оружием. Которое существует для того, чтобы никогда не применяться. Оно должно гарантировать безопасность страны, но Путин и его группа так все устроили, начиная с 2014 года и заканчивая последствиями 24 февраля, что возникла парадоксальная ситуация – «спецоперация» вернулась на родную землю, откуда она стартовала. Наглядно показав всему миру слабость России.

Собственно, сами ядерные угрозы лишний раз подтверждают маргинальность въехавшей четверть века назад в Кремль группы, родом из «бандитского Петербурга» 90-х.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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