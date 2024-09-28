Водителей белорусских маршруток ошарашили новым «сюрпризом» 1 28.09.2024, 11:34

5,416

Решение вступает в силу с 1 ноября 2025 года.

Маршрутки в Беларуси должны будут оснащаться платежными терминалами. Это следует из постановления Совмина и Национального банка №740/22, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Перечень объектов и видов деятельности, где юрлица и ИП должны использовать платежные терминалы, дополнен пунктом «городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2». Данное решение вступает в силу с 1 ноября 2025 года

Также постановлением на год отодвинут срок вступления в силу нормы о использовании касс при приеме наличных и безналичных платежей.

Теперь с 1 июля 2026 года, а не 2025-го как ранее, юрлица и ИП должны будут принимать платежи в свой адрес одним из следующих способов:

наличными денежными средствами с использованием автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов с установленным средством контроля налоговых органов, или со встроенным кассовым суммирующим аппаратом с установленным средством контроля налоговых органов, или с установленной программной кассой либо взаимодействующих с программной кассой, размещенной в центре обработки данных оператора программной кассовой системы;

наличными денежными средствами и в безналичной форме, в том числе при использовании иных платежных инструментов и (или) электронных денег с использованием автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов со встроенным кассовым суммирующим аппаратом с установленным средством контроля налоговых органов или с установленной программной кассой либо взаимодействующих с программной кассой, размещенной в центре обработки данных оператора программной кассовой системы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com