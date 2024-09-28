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Водителей белорусских маршруток ошарашили новым «сюрпризом»

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  • 28.09.2024, 11:34
  • 5,416
Водителей белорусских маршруток ошарашили новым «сюрпризом»

Решение вступает в силу с 1 ноября 2025 года.

Маршрутки в Беларуси должны будут оснащаться платежными терминалами. Это следует из постановления Совмина и Национального банка №740/22, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Перечень объектов и видов деятельности, где юрлица и ИП должны использовать платежные терминалы, дополнен пунктом «городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2». Данное решение вступает в силу с 1 ноября 2025 года

Также постановлением на год отодвинут срок вступления в силу нормы о использовании касс при приеме наличных и безналичных платежей.

Теперь с 1 июля 2026 года, а не 2025-го как ранее, юрлица и ИП должны будут принимать платежи в свой адрес одним из следующих способов:

наличными денежными средствами с использованием автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов с установленным средством контроля налоговых органов, или со встроенным кассовым суммирующим аппаратом с установленным средством контроля налоговых органов, или с установленной программной кассой либо взаимодействующих с программной кассой, размещенной в центре обработки данных оператора программной кассовой системы;

наличными денежными средствами и в безналичной форме, в том числе при использовании иных платежных инструментов и (или) электронных денег с использованием автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов со встроенным кассовым суммирующим аппаратом с установленным средством контроля налоговых органов или с установленной программной кассой либо взаимодействующих с программной кассой, размещенной в центре обработки данных оператора программной кассовой системы.

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