Гиркину внезапно стало плохо в колонии 13 28.09.2024, 11:56

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Адвокаты просят перевести его в больницу для операции на сердце.

У бывшего «министра обороны» так называемой «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) случилось резкое ухудшение здоровья в российской колонии. Предварительно, ему требуется операция на сердце.

Об этом написал близкий к российским силовикам ресурс SHOT утром 28 сентября, передает «Диалог».

По данным ресурса, 53-летний чекист пожаловался на боли в сердце.

«У Стрелкова в ИК (исправительной колонии - ред.) все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца», - написал ресурс.

По его данным, чекист жалуется на сильную одышку. Кроме того, у него начала отниматься рука. Адвокаты просят перевести его в больницу для операции на сердце. Возможно, Стрелкову потребуется стентирование или шунтирование.

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