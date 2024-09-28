На полигоне ГРУ под Тамбовом вспыхнул таинственный пожар 2 28.09.2024, 12:03

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Огонь подходит к российским селениям.

Масштабный пожар возле российского Тамбова на территории военного полигона Главного разведуправления (ГРУ) продолжается до сих пор.

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) отказалось комментировать происшествие, ссылаясь на то, что происходит оно на режимном объекте.

Военные и местные власти также хранят молчание.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Информация о пожаре на полигоне появилась еще в пятницу, 27 сентября. За ночь потушить его не удалось.

Жители Тамбова и близлежащих населенных пунктов наблюдали огромное зарево на месте происшествия.

В МЧС утверждают, что угрозы для населенных пунктов нет. Однако это оказалось ложью.

По данным влиятельного Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», который связан с российскими спецслужбами, в огненной ловушке оказался поселок Тригуляй рядом с полигоном.

«Всю ночь разрастался пожар под Тамбовом на территории военного полигона в Тригуляе. По словам очевидцев, огонь подошел к лагерю и «окружил» поселок. Причина пожара неизвестна», - написал ресурс.

Местные СМИ сообщают, якобы лесной пожар, вызванный засухой, перешел на военный объект.

Известно, что военный полигон около Тригуляй используется в качестве учебной базы для 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГРУ.

Этот объект служит для тренировок и подготовки подразделений спецназа, включая военные учения и тренировки личного состава. Полигон также связан с наемническими структурами, такими как ЧВК «Редут».

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