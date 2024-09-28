Для россиян в Курской области возникла новая угроза 28.09.2024, 12:18

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ВСУ вклинились еще в одном месте.

После более чем месяца с начала Курской операции ВСУ оккупационные силы страны-агрессора России предприняли попытки контрнаступления в сторону Снагости, однако они оказались неудачными. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал военный обозреватель Денис Попович.

«Им не удалось разрушить левый фланг группировки ВСУ. Они получили угрозу для своего фланга, когда украинские войска перешли границу в новом месте, в Глушковском районе», - отметил он.

Попович отмечает, что сейчас украинские силы в Курской области осуществили еще одно «вклинение», поэтому можно утверждать, что попытка России вернуть утраченные территории провалилась уже давно.

«На самом деле еще две недели назад стало понятно, что наступление россиян не будет иметь успеха», - подчеркнул обозреватель.

В то же время у ВСУ в Курской области ситуация значительно лучше, они продолжают продвигаться вперед, хоть и происходит это в менее быстром темпе. Попович убежден, что украинские военные на Курщине и в дальнейшем будут сталкиваться с попытками противника наступать, но удастся ли им отбить хотя бы часть территорий - покажет время.

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