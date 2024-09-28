Житель Барановичей собрал второй за год урожай клубники
- 28.09.2024, 12:25
Созревание ягод в конце сентября удивило белоруса.
Житель Барановичей Иван Турибрин выращивает ягоды не первый год.
Ароматные ягоды занимают площадь около гектара. Молодой человек выращивает разные сорта: как раннего, так и позднего созревания, пишет Nashkraj.by.
«Но удивил меня сейчас, конечно, сорт Лючия, который сам по себе является ранним, при этом он не ремонтантный. А дал вот такой неплохой урожай ароматной клубники в конце сентября», — поделился эмоциями Иван.