Житель Барановичей собрал второй за год урожай клубники 28.09.2024, 12:25

Созревание ягод в конце сентября удивило белоруса.

Житель Барановичей Иван Турибрин выращивает ягоды не первый год.

Ароматные ягоды занимают площадь около гектара. Молодой человек выращивает разные сорта: как раннего, так и позднего созревания, пишет Nashkraj.by.

«Но удивил меня сейчас, конечно, сорт Лючия, который сам по себе является ранним, при этом он не ремонтантный. А дал вот такой неплохой урожай ароматной клубники в конце сентября», — поделился эмоциями Иван.

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