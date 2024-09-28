Старший Патрушев проснулся Телеграм-канал «СерпомПо»

28.09.2024, 12:33

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В холодеющей Балтике ему не понравилось.

Старший Патрушев проснулся.

Лист облетает в сентябре, а он вошел в холодеющую Балтику мосластыми ногами.

Там ему не понравилось. Выскочил, как ошпаренный и объявил: «После того как Финляндия и Швеция вошли в НАТО, стало заметно желание изменить статус Балтийского моря и пересмотреть существующие правовые нормы, касающиеся морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства. Разрабатываются планы по запрету движения российских судов в Балтийском море».

Так это вы, с Путиным, Патрушев устроили. И Финляндию с Швецией в НАТО, и все остальное. Превратили Балтику во внутреннее море НАТО. На что вы, чудаки, надеялись, начиная 24 февраля? Вот и получили.

Все будет, Платоныч, на Балтике – вольное судоходство, мирные воды. Когда вы со своим шефом и всей вашей душной чекистской компанией отсохнете от власти.

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