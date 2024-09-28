«SMS от банка приходит через полтора часа после оплаты» 28.09.2024, 12:57

Белоруска пожаловалась в Нацбанк на мошенников и получила ответ.

Схемы мошенников приобретают самые разные формы, и читательница «Онлайнер» Евдокия заподозрила, что может попасть в одну из них. Поводом для беспокойства стали SMS от банка, которые, по ее мнению, шли на телефон слишком долго после оплаты. Плюс одна фобия? Женщина пожаловалась в Нацбанк и получила ответ.

Евдокия описывает, что после оплаты картой в одном из магазинов SMS-оповещение о расходной операции по счету иногда приходило лишь где-то спустя 30 минут после оплаты на кассе.

Насторожила ее и такая ситуация: однажды после оплаты из дома покупки на маркетплейсе она не получила сообщение об остатке средств на счете. «Опасаясь, что стала жертвой мошенников, которые таким же образом могут завладеть в следующий раз и SMS с 3D-кодом подтверждения, я сразу написала жалобу в Нацбанк», — говорит Евдокия.

Позже сообщение все же пришло, но женщину это не успокоило, «ведь обычно время от оплаты до получения SMS составляет лишь несколько секунд». Она считает, что оповещения должны отправлять своевременно, а время ожидания в полтора часа слишком долгое.

В ответе, который пришел читательнице, подтверждается, что оповещение пришло к ней через полтора часа.

У банка, который выпустил карточку, было свое объяснение этому: «повышенная транзакционная нагрузка» по счетам клиентов и операциям, которые проводились в последний рабочий день месяца. В банке обещали провести «соответствующие мероприятия», чтобы такого не повторилось.

Могут ли мошенники перехватить SMS, если сообщение идет так долго? Уверяют, что нет.

«Формат передачи сформированных банком SMS-сообщений о совершенных операциях оплаты до момента направления оператору мобильной связи исключает несанкционированный доступ к указанным сообщениям», — говорится в ответе.

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Как выяснилось, с такой ситуацией сталкиваются и клиенты других банков.

— SMS приходит каждый раз по-разному: то спустя минуту, а то очень часто и спустя четыре-пять часов. Но бывают и случаи, когда SMS о транзакциях, которые проводились утром, приходят в десять-двенадцать ночи, — описывает ситуацию Дмитрий.

Мужчина говорит, что звонил в техподдержку банка, но конкретного ответа не получил.

— Одно время, месяца три назад, вообще было такое, что все SMS за день стали приходить после десяти вечера. Немного решил проблему, полностью отключив SMS и включив обратно спустя пару дней.

Крайне неудобной он считает ситуацию, когда SMS о транзакциях приходят вразнобой и сложно сориентироваться, сколько денег осталось на счету.

— То есть зашел в несколько магазинов по дороге домой, тебе пришла сначала SMS из второго магазина с остатком средств, потом из третьего, а потом в десять вечера приходит из первого магазина и с неактуальным балансом остатка.

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