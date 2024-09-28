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США изучают план победы Украины и готовят дополнительные действия

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  • 28.09.2024, 13:05
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США изучают план победы Украины и готовят дополнительные действия

Госсекретарь Энтони Блинкен раскрыл подробности.

США изучают план победы Украины, который представил Джо Байдену Владимир Зеленский. Также США рассматривают «дополнительные действия» при необходимости.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует «Голос Америки».

Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке 27 сентября заявил, что США увеличили помощь Украине, объявив о пакете помощи стоимостью более 8 млрд долларов.

«Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который продолжает защищаться от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее», - сказал он.

Госсекретарь отметил, что США изучают план победы Украины. На вопрос о том, получит ли Украина разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь России, Блинкен ответил, что администрация и партнеры теперь изучают подробности этого плана и, при необходимости, рассматривают «дополнительные действия», чтобы помочь украинцам достичь победы.

«Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, - если нужно, - дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха», - добавил Блинкен.

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