«Насраллу убили, когда он смотрел речь Нетаньяху в ООН» 28.09.2024, 13:19

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Как Израиль переиграл главаря «Хезболлы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял участие в операции по обману главаря «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Подробности плана рассказал The Telegraph высокопоставленный израильский чиновник.

Нетаньяху покинул Израиль и отправился в Нью-Йорк, чтобы «ввести в заблуждение» лидера «Хезболлы», заставив его думать, что он в безопасности.

Выступление Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН было частью «отвлекающего плана», который был нацелен на то, чтобы заставить Хасана Насраллу поверить, что Израиль не будет проводить силовую операцию, пока премьер-министр находится за пределами страны.

Израиль нанес удар по Бейруту в пятницу, мощная воздушная атака потрясла ливанскую столицу. По словам чиновника, Насралла, как предполагается, смотрел выступление Нетаньяху по телевизору «и был атакован израильскими ВВС».

«Нетаньяху одобрил этот удар перед своим выступлением на Генеральной Ассамблее ООН», — добавил чиновник.

Атака произошла через несколько минут после того, как Нетаньяху пообещал продолжить операции против «Хезболлы» во время своего выступления в ООН.

Премьер-министр Израиля выступил с решительной речью, заявив делегатам, что Израиль будет «продолжать ослаблять «Хезболлу» до тех пор, пока все цели не будут достигнуты».

Израиль объявил об убийстве Хасана Насраллы в результате точечного авиаудара. Вместе с ним были убиты высокопоставленные командиры «Хезболлы».

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