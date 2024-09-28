Сколько можно хранить сало в холодильнике?2
- 28.09.2024, 13:26
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Ответ специалистов удивил.
Сало достаточно просто хранить, так почему бы им не запастись? Его можно пересыпать солью, мариновать в любимых специях или просто положить в морозилку, чтобы потом нарезать на тонкие кусочки и смаковать с луком и чесноком.
Сайт tsn.ua рассказал, как хранить сало, сколько времени можно держать в холодильнике или погребе.
Как хранить сало: полезные советы
Главное, сало должно храниться в прохладном месте. При комнатной температуре продукт «состарится» за 5-7 дней, станет желтоватым и будет иметь специфический запах. Если сало забыть на месяц-два в холодильнике, то с ним случится такая же история. Его уже нельзя будет употреблять, из-за процесса окисления продукт теряет свои полезные свойства и может навредить здоровью.
Сколько может лежать сало в холодильнике
В холодильнике. Свежее сало отлично хранится в холодильнике при температуре не выше 6 градусов в течение 4-5 дней. Чтобы продукт не обветривался и не «взял» другие запахи, он не должен контактировать с другой едой. Сало лучше сохранит свои вкусовые свойства, если его завернуть в пергаментную бумагу, пищевой пакет или пластиковый контейнер. Копченое сало рекомендовано съесть через неделю. Если вы замариновали продукт, его можно держать в холодильнике до 3 месяцев.
В морозилке. Если вы решились запастись салом на длительный срок, его лучше разложить по герметичным пакетам и хранить в морозилке. Свежее сало можно хранить до 30 дней, соленое и маринованное будет лежать до 12 месяцев.
Если вы отрезаете кусок, не стоит размораживать сало полностью, возьмите острый нож и нарежьте его тонкими слайсами в том количестве, которое вам нужно. Когда не будет света, холод в морозильной камере будет держаться еще 2 дня, поэтому сало не растает.
В погребе или подвале повышена влажность. Поэтому здесь необходимо держать сало только сухой засолки в банках или маринованное в рассоле.