Буданов появился на передовой в Харьковской области 28.09.2024, 13:36

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Стала известна цель поездки.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов проверил позиции разведчиков в Харьковской области. Вместе с командирами провел планирование операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

Как отметили источники, после успешной операции по освобождению Волчанского агрегатного завода от российских оккупантов начальник ГУР Кирилл Буданов продолжил инспектирование боевых позиций спецподразделений Главного управления разведки в Харьковской области.

Буданов вместе с командирами подразделений осуществили планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции Сил безопасности и обороны на данных направлениях и развить предыдущий успех.

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что украинские воины освободили агрегатный завод в городе Волчанск Харьковской области.

В ГУР уточнили, что во время боев защитникам удалось взять в плен до 20 россиян. По словам разведчиков, агрегатный завод в Волчанске поврежден, но держать оборону там еще можно.

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