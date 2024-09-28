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Белоруски попали в свежий номер польского Vogue

  • 28.09.2024, 13:43
  • 2,812
Белоруски попали в свежий номер польского Vogue

Но вовсе не из-за моды.

В свежем номере польского Vogue, вышедшем 25 сентября, появился сюжет о белорусском женском хоре SPIEVY. Его участницы не только рассказали о своей деятельности, но и снялись в фотосессии для местного бренда.

Хор SPIEVY, или SPIEVY z-pad mosta, существует в Варшаве с весны 2023 года. Он объединяет эмигранток из нашей страны, которые поют в основном традиционные белорусские песни (хотя и не только их).

Основательницами коллектива стали режиссер Каролина Полякова и певица Руся, вокалистка группы Shuma.

О том, как проходила съемка, в своем Instagram рассказала участница хора, режиссер Алина Мазовец.

— Vogue пригласил нас на съемку и интервью. В назначенный день мы приехали в офис издания, а там стилист уже собрал для каждой образ, исходя из концепции хора SPIEVY. Нас накрасили, нарядили в брендовые шмотки, и мы отправились на локацию. Но вот нюансик: снимались мы для октябрьского выпуска, только делали это в самом начале сентября, в один из самых жарких дней, где температура доходила до 30 градусов и выше, — вспоминала Мазовец. — Но шмотки-то на нас были уже теплые: шубы, свитера. На мне был костюм полностью из кожи. Вот насколько были красивыми мои сапоги, настолько же и неудобными, и на три размера больше.

По словам участницы хора, команда польского издания Vogue была очень дружелюбной и профессиональной, а также требовательной. Съемки белорусок заняли весь день.

— Это был непростой и ценный опыт, которому я очень благодарна. За каждой красивой картинкой стоит большая работа, — добавила Мазовец.

Напомним, Vogue — один из наиболее влиятельных журналов о моде в мире.

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