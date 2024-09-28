Рентабельность предприятий Гомельской области установила антирекорд 28.09.2024, 13:50

Столь низких значений экономика региона еще не знала.

Белстат опубликовал последние данные по состоянию финансов предприятий Гомельской области. Представленные данные свидетельствуют об обвальном снижении прибыльности работы организаций.

Рентабельность продаж предприятий без учета субъектов малого предпринимательства за 7 месяцев 2024 года сократилась до рекордно низких значений, пишет «Флагшток».

По данным Белстата на конец июля 2024 года рентабельность продаж составила 4,7%. Это на 1,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Обвальное снижение рентабельности началось после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. . В 2021 году ее величина составляла 7,4%. До 2023 года ее величина никогда не опускалась менее 6%.

Одна из важных отраслей экономики на данный момент и вовсе является убыточной.

Рентабельность продаж в отдельных отраслях Гомельской области за январь-июль 2024 г., %

Рентабельность продаж в сфере сельского хозяйства по итогам 7 месяцев 2024 года составила –0,5%. Последний раз убыточность сельского хозяйства фиксировалась в 2021 года. В тот год сельское хозяйство так не смогло выйти на окупаемость до конца года.

Основной вклад в прибыльность деятельности предприятий области традиционно вносит промышленность. Падение рентабельности продаж в промышленности до антирекордных 5% и определило аномально низкую рентабельность в целом по экономике.

В результате в лидерах по рентабельности оказались отрасли, где доминирующее положение занимает бюджетная сфера: научно-техническая деятельность, здравоохранение и образование.

Чистая прибыль предприятий, которая образуется после уплаты налогов по сравнению с 2023 годом обрушилась более чем в 2 раза и составила 469,7 млн BYN. Падение чистой прибыли в промышленности составило почти 3,5 раза. Если за аналогичный период прошлого года на промышленность приходилось 76% всей чистой прибыли, то теперь лишь 45%, это всего в полтора раза больше, чем в хронически проблемном сельском хозяйстве.

Самая худшая ситуация складывается в сфере транспорта и логистики и почты. Здесь второй год подряд генерируются убытки. В этот раз 0,6 млн BYN, что можно считать прогрессом, поскольку в прошлом году убыток был почти в 13 раз больше.

Позитивные изменения в получении прибыли можно отметить в научно-технической деятельности, сфере творчества, спорта и развлечений. Но сумма прибыли, получаемой в этих сферах столь мала, что не оказывает существенное влияние на общее состояние финансов региона.

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