El Pais: Война в Украине достигла критической точки

El Pais: Война в Украине достигла критической точки2
- 28.09.2024, 14:06
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Союзникам придется сплотиться.
Полномасштабная война в Украине против РФ зашла в тупик на поле боя и достигла самой опасной точки.
Война против российских оккупантов «достигла точки зрелости, которая также является самой опасной», говорится в статье El Pais.
По мнению журналистов, будущее Украины и всей Европы будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора:
«Как и в любых мирных переговорах, как известно Зеленскому, каждой стороне придется пойти на уступки. Но от чего нельзя отказаться, - так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины».