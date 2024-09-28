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El Pais: Война в Украине достигла критической точки

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  • 28.09.2024, 14:06
  • 2,072
El Pais: Война в Украине достигла критической точки

Союзникам придется сплотиться.

Полномасштабная война в Украине против РФ зашла в тупик на поле боя и достигла самой опасной точки.

Война против российских оккупантов «достигла точки зрелости, которая также является самой опасной», говорится в статье El Pais.

По мнению журналистов, будущее Украины и всей Европы будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора:

«Как и в любых мирных переговорах, как известно Зеленскому, каждой стороне придется пойти на уступки. Но от чего нельзя отказаться, - так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины».

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