Политолог: В России появился некий «Пригожин-2»
- 28.09.2024, 14:42
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Будет ли второй поход на Москву?
В августе в публичном пространстве замелькал глава ЧВК Паладин Георгий Закревский, которого называют «вторым Пригожиным». Однако вряд ли он или кто-либо другой сейчас способен организовать подобный мятеж в стране-агрессоре России. Об этом заявил политолог, доктор политических наук Максим Розумный.
Во время чата на «Главреде» ему задали вопрос о том, может ли Закревский, который обещает дойти до Москвы, стать «новым Пригожиным». Эксперт ответил, что сейчас это маловероятно.
«Вряд ли может быть более успешный мятеж, похожий на бунт Пригожина, в нынешних условиях. Ситуация для России не новая. Как мы помним, были Степан Разин, Емельян Пугачев и другие подобные персонажи. Но если империя выработала иммунитет и алгоритм преодоления подобных кризисов, то вряд ли она допустит возникновение более масштабной и успешной угрозы. Они уже напуганы и будут подавлять любые попытки Закревского», - полагает Розумный.
Также он добавил, что у Пригожина, в отличии от Закревского, был заслуженный «авторитет».
«В общем, копия не может быть успешнее оригинала. Пригожин все-таки завоевал свой авторитет (в криминальном смысле) и стал мифом, ему уже памятник поставили на Кубани. Его преемники вряд ли будут иметь такой запас легитимности и доверия», - отметил эксперт.
При этом аналитик уточнил, что когда будет кризис, таких людей в России появится много.
«Но, конечно, это не значит, что такие люди не появятся в момент кризиса в России. Их появится очень много и каждый на своем уровне», - подчеркнул Максим Розумный.