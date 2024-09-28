Эксперт: Украина смогла быстро восстановить оборонно-промышленный комплекс

Эксперт: Украина смогла быстро восстановить оборонно-промышленный комплекс2
- 28.09.2024, 14:58
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Это заметили и международные партнеры.
Международные партнеры Украины отмечают, что во время войны страна смогла быстро развернуть оборонно-промышленный комплекс.
Это стало возможным благодаря работе тяжелой промышленности, которая не только увеличила объем производства, но и предложила инновационные решения.
Об этом рассказал «Апострофу» руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.
«У нас очень хороший пример, связанный с ОПК. И об этом говорят все международные партнеры – насколько Украина смогла быстро наладить определенные производства, в том числе артиллерийских патронов. Не говоря об очень инновационных видах вооружения, которые сейчас активно применяются и показывают эффективность на поле боя. А ОПК совместно подтягивает многие промышленные отрасли. И очень показательно, как мы можем даже в условиях войны, используя ограниченные ресурсы, мобилизовать их для того, чтобы решать сложные и конкретные задачи», – отметил Забловский.
По его словам, Украина сейчас развивает кластерный подход к промышленности, и это тоже приносит свои результаты. Такие кластеры традиционно формируют вокруг крупных отраслей, в частности, химической и металлургической. Однако эти отрасли нуждаются в поддержке государства для обеспечения дальнейшей экономической безопасности.
«Бизнес в условиях войны находит возможности, несмотря на все препятствия. Сейчас задача власти – создать условия и стать игроком с точки зрения экосистем, дать возможности для развития инноваций и поиска инвестиционных ресурсов. Этого будет достаточно. Государство должно быть проактивно – не только там, где нужна прямая поддержка в виде конкретных льгот или программ», – добавил Забловский.
Он также подчеркнул, что в условиях интеграции в Европейский союз важно не потерять промышленный потенциал Украины. Особая задача развития ОПК и обеспечения победы состоит в том, чтобы наращивать не только военно-промышленный потенциал, но и промышленный, как драйвер инноваций в других секторах и развитие всей экономики, подчеркнул эксперт.