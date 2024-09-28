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Возрожденный Ford Capri возвращается на рынок

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  • 28.09.2024, 15:09
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Возрожденный Ford Capri возвращается на рынок

Знаменитую модель 70-х возродили в формате электрического кроссовера.

Новый Ford Capri 2025 поступил в производство и выходит на рынок. Знаменитую модель 70-х возродили в формате электрического кроссовера. Об этом сообщает сайт Electrive.

Электромобиль Ford Capri производят на заводе в немецком Кельне — там же, где и новый электрический Ford Explorer. Обе модели построены на платформе VW MEB, то есть являются родственниками Volkswagen ID.4 и ID.5.

Если прошлые поколения Ford Capri были купе, то возрожденная модель — электрический купе-кроссовер с изогнутой крышей и высокой оконной линией. Он достигает 4,63 м в длину и имеет 572-литровый багажник.

Со старта электрокроссовер Ford Capri предлагается в трех модификациях. Базовый вариант за 44 950 евро получил 170-сильный мотор и батарею емкостью 52 кВт∙ч.

Также предлагаются две версии с батареей на 79 кВт∙ч — заднеприводная 286-сильная (51 950 евро) и полноприводная 340-сильная (55 950 евро). Запас хода составляет 627 и 592 км, соответственно.

Максимальная скорость Ford Capri ограничена на 180 км/ч во всех модификациях. Самый мощный вариант стартует до сотни за 5,3 с.

Базовая комплектация Ford Capri 2025 довольно богата — бесключевой доступ двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера, навигация, набор систем безопасности, обогрев руля, электропривод, подогрев, вентиляция и массаж кресел.

Топовый вариант Premium добавляет 20-дюймовые диски, матричную оптику, панорамную крышу, аудиосистему Bang&Olufsen с 10 динамиками и сенсорный электропривод двери багажника.

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