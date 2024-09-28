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«Пожилые люди в Беларуси могут оказаться на улице»

  • 28.09.2024, 15:28
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«Пожилые люди в Беларуси могут оказаться на улице»

Частные пансионаты не принимают престарелых.

С 1 октября власти Беларуси вводят принудительное лицензирование для частных социальных пансионатов. Эксперты объясняют эту активность властей желанием переориентировать сферу услуг на госсектор. Такое уже произошло ранее с товариществами собственников жилья, фитнес-тренерами, детскими садами и школами.

«Еврорадио» разбиралось, удастся ли в таких условиях пристроить родственника в дом престарелых.

«Должны ответить те, кто придумал эту процедуру»

«Еврорадио» связалось с одиннадцатью пансионатами («Исток», «Гостеприимный», «Старость в радость», «Тихая гавань», «Пансионат 5 звезд», «Формула доброты», «Жемчуг», «Тепло любимых», «Почтенный возраст», «Помощь близких», «Лодэ»), и везде нам ответили, что свободных мест нет и неизвестно когда будут.

С чем связан такой ажиотаж? Несколько собеседников объяснили нам, что дело в лицензии, которую никто не получил.

Что будет с людьми, которые уже находятся под опекой частных пансионатов, другой собеседник затруднился сказать.

«К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. На него [вопрос] должны ответить те, кто придумал эту процедуру. По сути получается так, что люди могут оказаться на улице».

Государственные пансионаты, до которых мы дозвонились («Гармония», «Криница», Психоневрологический интернат №3), сообщили, что места есть, но попасть туда можно только через путевки, выдаваемые местными исполкомами после прохождения медкомиссии и сбора необходимых документов.

Весьма вероятно, что из-за отсутствия частных домов престарелых скоро возрастет спрос на услуги частных сиделок и нянечек. Сейчас цена такой услуги, по информации сервиса rabota.by, составляет от 900 до 2000 рублей в месяц.

«Я не знаю, как бы мы выжили, если бы не было этих пансионатов»

Может показаться, мол, ничего страшного, что родственника можно отдать только в государственный пансионат. Тут уж кому как посчастливится, но Алесь [имя мужчины изменено из соображений безопасности. — «Еврорадио»] в разговоре с «Еврорадио» признался, что государственной сфере не доверяет.

«Папа жены пару дней пробыл в городском хосписе — нам хватило, чтобы все понять».

Мужчина в конце 2010-х начал искать дом престарелых, когда помощь понадобилась родителям его и жены.

«У нас было трое родителей на обеспечении. Папа жены — лежачий больной, рак кишечника, у моей и жениной матери — деменция. Мы физически не могли ухаживать и следить за ними. Мы жили за городом, а родители жены — в Минске, в 60 километрах от нас. Какое-то время мы с женой даже жили отдельно. Она со своими родителями, а я с мамой. Иногда даже приходилось их брать с собой на работу, так как оставлять одних было нельзя. Мы долго искали лучший вариант. Государственные пансионаты даже не рассматривали».

Сначала Алесь выбрал пансионат в Вишневке, но этот вариант быстро отвалился.

«Наличие лицензии, хорошие условия, круглосуточный контроль за больными. Хорошая кухня. Комнаты на 2-3 человека. Оплата через банк. Но этот пансионат находился далеко от нашего места проживания, и ездить туда каждый день было сложно, но 2-3 раза в неделю мы их навещали».

Через несколько месяцев Алесь с женой нашли другой частный пансионат под Минском. Он находился в 15 километрах от их дома и был как раз по дороге на работу.

«Там были хорошие условия. Комнаты на двоих, круглосуточный уход, хорошее питание. Наличие лицензии и оплата через банк. Навещали практически каждый день. Но в период ковида посещения запретили, и мы передавали только продукты, подгузники и лекарства».

Мужчина говорит, что руководство обоих пансионатов всегда шло на контакт и все вопросы решались без особых проблем.

«В обоих пансионатах был человек с медицинским образованием, который следил за пациентами и за приемом лекарств. На оплату шли все пенсии, и мы еще доплачивали примерно по 100-150 долларов на каждого из троих родителей. Еще, конечно, помогало наличие своего транспорта — и у меня, и у жены были машины. Я не знаю, как бы мы выжили, если бы не было этих пансионатов».

Что будет с частным сектором ухода за престарелыми и его клиентами, узнаем уже в октябре.

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