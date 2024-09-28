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Литва выставила ультиматум режиму Лукашенко

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  • 28.09.2024, 15:38
  • 5,034
Литва выставила ультиматум режиму Лукашенко

В нем есть три условия.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что не получало от Беларуси предложений о восстановлении отношений.

В ведомстве назвали три условия. МИД Литвы заявил, что это возможно только после проведения Минском демократических реформ, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в репрессиях, пишет BNS.

«Министерство иностранных дел Литвы не получало по дипломатическим каналам никаких предложений от белорусской стороны, о которых говорится в статье, опубликованной министром иностранных дел Беларуси», — заявили в министерстве.

Отметим, на днях глава МИД Беларуси Максим Рыженков предложил Литве «перезагрузку отношений».

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