Литва выставила ультиматум режиму Лукашенко

Литва выставила ультиматум режиму Лукашенко5
- 28.09.2024, 15:38
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В нем есть три условия.
Министерство иностранных дел Литвы заявило, что не получало от Беларуси предложений о восстановлении отношений.
В ведомстве назвали три условия. МИД Литвы заявил, что это возможно только после проведения Минском демократических реформ, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в репрессиях, пишет BNS.
«Министерство иностранных дел Литвы не получало по дипломатическим каналам никаких предложений от белорусской стороны, о которых говорится в статье, опубликованной министром иностранных дел Беларуси», — заявили в министерстве.
Отметим, на днях глава МИД Беларуси Максим Рыженков предложил Литве «перезагрузку отношений».