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Стало известно, когда в Беларуси похолодает

  • 28.09.2024, 15:49
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Стало известно, когда в Беларуси похолодает

Прогноз погоды на последние дни сентября.

Уже в воскресенье в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно в юго-восточной половине пройдут дожди, ночью и утром местами сильные дожди, возможны грозы.

Ночью от +5°С на северо-западе до +15°С на юго-востоке, максимальная температура днем +10..+16°С.

В понедельник территория страны будет находиться под влиянием холодного антициклона с центром над Эстонией, только в юго-восточных и южных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Преимущественно без осадков, только ночью на юго-востоке, а днем в южных районах страны местами кратковременные дожди. Ночью +1..+8°С, на юго-востоке до +10°С, в северных районах при прояснениях заморозки 0..-2°С; днем +11..+17°С.

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