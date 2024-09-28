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В России жалуются на школьные учебники в постсоветских странах

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  • 28.09.2024, 15:57
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В России жалуются на школьные учебники в постсоветских странах

Из-за негативного образа страны.

Россия представлена в негативном образе в новых учебниках истории ряда стран бывшего СССР. К такому выводу пришли сотрудники Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), изучившие материалы.

В частности, в учебниках пишут, что Россия являлась колониальной державой, которая угнетала народы на захваченных территориях и наносила урон их культуре, рассказал РБК один из соавторов исследования Разиль Гузаеров. В РАН полагают, что такая информация может способствовать формированию негативного отношения к России и росту ксенофобии и русофобии в будущем.

Примером является Казахстан, где российская экспансия описывается как военно-колониальная политика, направленная на эксплуатацию ресурсов и контроль населения. Учебники акцентируют внимание на голоде 1921 года, который привел к массовым потерям и протестам, а переселенческая политика Столыпина рассматривается как источник социальных конфликтов.

В Азербайджане установление советской власти описывается как военное вторжение с последующим угнетением народа. Современные учебники также подчеркивают роль России в создании Карабахского конфликта. Новые учебники истории в Армении рассказывают о насильственном присоединении Восточной Армении к России. Ранее на это отреагировали в МИД РФ, назвав учебный материал «провокацией». 

В учебниках в Узбекистане Российская империя и Советский Союз представлены как колониальные державы, нанесшие урон национальной идентичности и экономике страны. Тем не менее, в образовательных материалах Кыргызстан и Таджикистана влияние России оценивается более положительно, особенно в контексте развития экономики и образования в советский период.

В негативном свете Россия представлена не только в учебных материалах республик бывшего СССР. Так, в учебниках Израиля Российская империя и Советский Союз описываются как антисемитские государства. В иранских учебниках российская политика часто ассоциируется с вмешательством во внутренние дела Ирана и поддержкой режимов, выгодных в первую очередь самой России. 

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