Яснее не скажешь Андрей Зубов

28.09.2024, 16:17

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Уступки бандиту только разожгут его аппетиты.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, потомок африканских рабов, завезенных в Британскую Гвиану, с по истине черчиллевским риторическим искусством обратился 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН к Владимиру Путину, смотря на Василия Небензю, который в это время нервно играл своим телефончиком.

Я попробую перевести несколько периодов из речи министра:

«Владимир Путин, когда Вы стреляете ракетами по украинским больницам, мы понимаем, кто Вы есть. Когда Вы убиваете своих противников в городах Европы, мы понимаем, кто Вы есть.

Ваше вторжение происходит исключительно как осуществление Ваших личных интересов. Исключительно Ваших. Чтобы расширить Ваше бандитское государство (mafia state) до бандитской империи, империи, воздвигнутой на коррупции, на ограблении русского народа, а теперь и украинского. Империи, воздвигнутой на уничтожении Ваших отважных противников, таких как Навальный. Империи, воздвигнутой на лжи, на распространении дезинформации в Вашем отечестве и за его пределами, чтобы повсюду сеять хаос».

Сказав, что его предки, проданные в рабство под дулом ружья африканцы, были жертвой империализма и потому он имеет с империализмом свои счеты, министр продолжил :

«Если мы позволим империалистический силовой передел границ, эти границы (в Украине – А.З.) станут не последними, подвергшимися переделу. Если мы позволим империалистически пренебрегать желанием народов следовать собственными путями, Украина станет не последним государством, подвергшимся такому насилию. Мадуро почувствует себя поощренным и вскоре пойдет на Гайану».

Не знаю, все ли страны и народы понимают с такой ясностью, как Дэвид Лэмми, что Путин – глава мафиозной преступной силы, поработившей Россию и материально, и информационно. Не знаю, понимает ли сам лейборист Лэмми, что Путин лишь последний в цепи бандитов поработителей России, первый из которых Ленин и его ВЧК.

Но скорее всего, все ответственные политики сознают, что огромная мощь России в руках путинской банды обращена на захват как можно больших пространств и на полное обрушение мирового порядка, сложившегося в конце ХХ – начале ХХI века. А потому устранение этой банды от власти над Россией не менее важно, чем устранение гитлеровской банды от власти над Германией в 1945 году.

Уступки бандиту только разожгут его аппетиты и вскружат голову безнаказанностью совершенных им уже преступлений.

Украина не нужна народам России, она нужна исключительно банде Путина. А народам России нужно освобождение от этой банды, грабящей их, лгущей им, и посылающей их на смерть ради достижения совершенно чуждых им целей.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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