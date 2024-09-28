«Меня охватила паника: ей всего девять лет» 1 28.09.2024, 16:24

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Белоруска, чья дочь попала в польскую больницу, детально рассказала о медицине в этой стране.

Дочь читательницы сайта Charter97.org, которая живет в польском Белостоке, попала в больницу. Белоруска подробно рассказала, как выглядит система здравоохранения в Польше:

— Иногда случаются в жизни неприятные ситуации. Моя дочь летом попала в больницу с пневмонией. Когда я узнала, что придется лечиться не дома, а в медицинском учреждении, то меня охватила паника: ей всего девять лет, а это значит, что она должна лежать в больнице одна!

Дочь быстро попала в больницу. Прежде всего — сделали тесты на ковид и грипп (результат – отрицательный), сразу отправили на снимок, хотя было уже часов 9 вечера. Снимок показал двустороннее воспаление с высокой степенью повреждения легких. Стало ясно, что из больницы нас выпустят только после лечения.

Прежде всего бросилось в глаза, что все двери имеют электронные замки. Никто чужой зайти не может. Дочке на руку надели браслетик с кодом. Спросила, для чего? Это такое предостережение для врачей: если вдруг ребенок где-то заблудится, то код подскажет сотрудникам, в каком отделении и палате зарегистрирован ребенок.

Дочь положили в двухместную палату. Здесь хочется обратить внимание буквально на каждую деталь. Прежде всего — кровать: спинка поднимается на 90 градусов, если днем ты не спишь, то можно удобно сидеть. Над кроватью висит кабель с тремя кнопками. Одна — чтобы позвать персонал на помощь, две остальные — зажечь маленький и большой свет. Над головой полочка и розетка, чтобы можно было положить и подзарядить телефон.

Далее — тумбочка с множеством шкафчиков.

Сбоку тумбочки высовывается столик, когда лежишь под капельницей, а приносят обед, то не надо заниматься акробатическими уловками — тебе достают столик, регулируют высоту — пожалуйста, ешь. Кстати, еду каждому приносят в палату.

Как только дочку положили в больницу, взяли анализы. Все улыбаются. Когда дочь плакала, то врач пыталась ее утешить, обратив внимание на свою обувь, которая была украшена наклейками и маленькими игрушечками.

На ночь мне предложили остаться с дочерью. В палате стояло кресло-раскладушка, чтобы можно было спокойно лечь и спать.

Утро здесь начинается в 7.30, в это время пришли сделать дополнительные анализы и поставить капельницы.

В первый же день принесли запакованный, новый тренажер для дыхания. Затем у каждой из пациенток на тумбочке появился ингалятор.

Стены в палате были раскрашены героями из книги о Винни-Пухе, а пол имел зеленый цвет с разными оттенками, что создавало впечатление травы.

В палате был и свой туалет с сантехникой ROCA. В санузле — туалетная бумага, мыло и бумажные полотенца, душевая кабинка, которая закрывалась, чтобы после принятия душа не стояла лужа воды.

Освоившись в палате, пошли изучать, что же есть вокруг. Отдельная комната для родителей, а в ней стол, стулья, микроволновка, холодильник. Здесь родители могли подогреть принесенную из дома еду для детей.

Комната для детей. Стояли там полочки с книжками на разный возраст и вкус, лежали многочисленные коробки с пазлами и разными игрушками. Висел огромный телевизор, был холодильник для деток, столы и стулья, если вдруг захочется порисовать или поиграть в настольные игры.

Родители в больнице могли находиться 24 часа в день! Не имеет значения, когда приходишь, хоть в полночь. Никто не будет спрашивать, почему ты «шляшешься», просто открой дверь.

Впечатлил меня и персонал. Врач регулярно мне звонила, приглашала прийти к ней в кабинет, чтобы рассказать, как проходит лечение.

У моей дочери был большой список лекарств, все вводились в вену, поэтому не приходилось ежедневно переживать стресс инъекций, а после прикладывать «капустные листы», чтобы убрать синяки.

Разница с белорусскими больницами огромная. В чем причина этого — каждому разумному человеку очевидно.

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