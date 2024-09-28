Биолог рассказал о медведях-алкоголиках 28.09.2024, 16:44

Они живут в США.

Участившиеся случаи вторжения медведей в дома американцев связаны с развившимися у зверей зависимостями, заявил CBS биолог и телеведущий Форрест Галанте.

В последнее время несколько вторжений были зафиксированы в пригороде Лос-Анджелеса Сьерра-Мадре, а один медведь прошелся по пяти домам в течение двух часов. По словам биолога, некоторые из этих животных пристрастились к алкоголю.

«Некоторые медведи становятся зависимыми от предназначенных для людей веществ — в том числе это и сахар, и, на самом деле, алкоголь», — отметил Галанте.

Дорогу к лакомству медведи прокладывают при помощи обоняния — оно у них в 1 000 раз более развито, чем у собак, и, тем более, лучше работает, чем у людей, добавил автор передач о дикой природе.

Канал отмечает, что подвал семьи Неслер в Сьерра-Мадре черный медведь не хочет покидать уже неделю. Специалисты подтвердили, что у животного, которому семья успела дать кличку Джуниор, плохие зубы от неправильной диеты из фастфуда и сладкого. В фекалиях у него нашли кетчуп, заявила мать семейства Сьюзан Неслер.

ABC добавляет, что, возможно, Неслеров свела с медведем судьба — муж Сьюзан Боб до выхода на пенсию работал аниматором и рисовал персонажа мультфильмов Мишку Йоги (Yogi Bear).

За ситуацией следит калифорнийский Департамент рыболовства и дикой природы (California Department of Fish and Wildlife). Семья пока не хочет, чтобы Джуниора доставали из подвала насильно с использованием транквилизатора, и ждет, пока он уйдет сам. Они назвали его «хорошим арендатором», который только оставляет «кучки» рядом с домом.

Другой семье в Сьерра-Мадре повезло меньше — их «гость» оставил после себя беспорядок на кухне и побывал у супругов в спальне. Вторжение попало на камеру видеонаблюдения, а одной из оставленных улик стал большой кусок пчелиного воска, который медведь пытался надкусить.

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