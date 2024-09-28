СМИ рассказали, кто возглавит «Хезболлу» после ликвидации Насраллы
- 28.09.2024, 16:47
Глава ливанских террористов погиб в результате удара ЦАХАЛ по Бейруту.
Заместитель Хасана Насраллы Наим Кассем заменит его на посту главы «Хезболлы».
Об этом рассказал в субботу, 28 сентября, во второй половине дня саудовский новостной канал Al Hadath, пишут «Детали».
Подтверждение этой информации из других источников пока не поступало. Наим Кассем — второй номер в иерархии «Хезболлы».
Ранее «Хезболла» подтвердила, что Хасан Насралла был убит в ходе израильской атаки на штаб-квартиру организации в бейрутском квартале Дахия. Признав гибель Насраллы, «Хезболла» заявила, что «продолжит борьбу против Израиля».
Вместе с Насраллой был убит командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Кархи и несколько полевых командиров. По данным зарубежных источников, жертвой атаки стал также командующий силами «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане. Ранее гибель Хасана Насраллы официально признал ЦАХАЛ.