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СМИ рассказали, кто возглавит «Хезболлу» после ликвидации Насраллы

  • 28.09.2024, 16:47
СМИ рассказали, кто возглавит «Хезболлу» после ликвидации Насраллы

Глава ливанских террористов погиб в результате удара ЦАХАЛ по Бейруту.

Заместитель Хасана Насраллы Наим Кассем заменит его на посту главы «Хезболлы».

Об этом рассказал в субботу, 28 сентября, во второй половине дня саудовский новостной канал Al Hadath, пишут «Детали».

Подтверждение этой информации из других источников пока не поступало. Наим Кассем — второй номер в иерархии «Хезболлы».

Ранее «Хезболла» подтвердила, что Хасан Насралла был убит в ходе израильской атаки на штаб-квартиру организации в бейрутском квартале Дахия. Признав гибель Насраллы, «Хезболла» заявила, что «продолжит борьбу против Израиля».

Вместе с Насраллой был убит командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Кархи и несколько полевых командиров. По данным зарубежных источников, жертвой атаки стал также командующий силами «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане. Ранее гибель Хасана Насраллы официально признал ЦАХАЛ.

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