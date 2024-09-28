«Тревога постоянно держит Лукашенко в клещах»6
- 28.09.2024, 16:59
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Мы видим типичную проблему персоналистского режима.
Политолог Александр Класковский в статье для «Позiрк» пишет, почему Лукашенко боится покидать свой пост:
— Если же без смеха, то мы видим типичную проблему персоналистского режима. Конкурентные механизмы в политике заблокированы толстым ржавым ломом, транзит власти завязан исключительно на первое лицо. А это самое лицо не мыслит себя в отставке, на почетной пенсии.
Вроде бы и все законы под нее написаны: неприкасаемость, обеспечение всей семьи и прочее. Но есть как минимум два момента. Во-первых, власть для Лукашенко — наркотик, это слепому видно. Во-вторых, его постоянно держит в клещах тревога за свою личную безопасность и безопасность родни.
И в этом плане, судя по всему, нет особой надежды на прописанные в законе гарантии, нет стопроцентной уверенности ни в одном из вероятных преемников.