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IISS о неудачном пуске «Сармата»: Ракета просто упала

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  • 28.09.2024, 17:08
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IISS о неудачном пуске «Сармата»: Ракета просто упала

России лучше остановить этот проект.

В лондонском Институте стратегических исследований (IISS) рассказали, что могло взорваться во время очередной попытки россиян провести испытательный пуск «Сармата».

«Точная причина неисправности неизвестна, и кратер шириной примерно 60 метров указывает на то, что ракета, вероятно, взорвалась в шахте», – говорят специалисты.

Также они предположили, что:

«холодный пуск» ракеты «Сармат» прошел успешно, однако двигатели на первой стартовой ступени не сработал, поэтому ракета просто упала, а масштабность результатов взрыва можем наглядно увидеть на снимках;

если испытание было отменено, легковоспламеняющееся жидкое топливо могло воспламениться во время процесса слива.

Специалисты добавили, что с одной стороны, программа российской ракеты «Сармат» потерпела явное фиаско, и здесь наиболее рациональным решением со стороны России было бы просто остановить проект.

Однако предполагают, что Россия могла принять решение пытаться все-таки «довести до ума» эту ракету, учитывая соображения престижа, в частности – в пропагандистской плоскости.

«В общем, неудачи с программой «Сармат» не повлияют на базовую способность России выполнять свою миссию «сдерживания», – подытожили аналитики.

Они добавили, что неудачи могут принести определенный дисбаланс в структуре российской «ядерной триады».

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