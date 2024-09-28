IISS о неудачном пуске «Сармата»: Ракета просто упала

IISS о неудачном пуске «Сармата»: Ракета просто упала1
- 28.09.2024, 17:08
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России лучше остановить этот проект.
В лондонском Институте стратегических исследований (IISS) рассказали, что могло взорваться во время очередной попытки россиян провести испытательный пуск «Сармата».
«Точная причина неисправности неизвестна, и кратер шириной примерно 60 метров указывает на то, что ракета, вероятно, взорвалась в шахте», – говорят специалисты.
Также они предположили, что:
«холодный пуск» ракеты «Сармат» прошел успешно, однако двигатели на первой стартовой ступени не сработал, поэтому ракета просто упала, а масштабность результатов взрыва можем наглядно увидеть на снимках;
если испытание было отменено, легковоспламеняющееся жидкое топливо могло воспламениться во время процесса слива.
Специалисты добавили, что с одной стороны, программа российской ракеты «Сармат» потерпела явное фиаско, и здесь наиболее рациональным решением со стороны России было бы просто остановить проект.
Однако предполагают, что Россия могла принять решение пытаться все-таки «довести до ума» эту ракету, учитывая соображения престижа, в частности – в пропагандистской плоскости.
«В общем, неудачи с программой «Сармат» не повлияют на базовую способность России выполнять свою миссию «сдерживания», – подытожили аналитики.
Они добавили, что неудачи могут принести определенный дисбаланс в структуре российской «ядерной триады».