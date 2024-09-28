Экономист: Белорусы хотят «сыграть в лотерею» перед девальвацией 1 28.09.2024, 17:16

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Стоит ли?

Минск бьет рекорды по продажам квартир, при том, что цены на недвижимость приближаются к историческому максимуму. О чем свидетельствует бум на рынке недвижимости: белорусы верят в стабильность или же готовятся к девальвации?

Академический директор BEROC Лев Львовский считает, что инвестировать в жилье в Беларуси сейчас — не самая лучшая идея, пишет «Салiдарнасць».

— Покупать квартиру как инвестицию в Беларуси сейчас плохое время, — отмечает экономист в программе Сварка-шоу. — Скорее всего, мы наблюдаем инвестиционный пузырь на рынке недвижимости в Беларуси. У нас действительно сильно раздуты цены на недвижимость. Это происходит именно из-за того, что, с одной стороны, опережающими темпами растут зарплаты, с другой стороны, очень мягкая монетарная политика — то есть относительно легко взять кредит.

А возможно, часть белорусов еще и верит в какую-то скорую девальвацию и хочет сыграть в такую белорусскую классическую лотерею «обмани банк — купи квартиру в кредит за день до девальвации».

Впрочем, есть и другие причины, которыми может быть обусловлен рост покупки жилья.

— Проблема состоит в том, что из-за санкций, из-за всех проблем, которые свалились на Беларусь после 2020 года, возможности белорусов инвестировать в лучшие и более безопасные инструменты сильно уменьшились, — поясняет экономист. — Конечно, если есть возможность вывести деньги за пределы Беларуси и инвестировать, скажем, в широкий индекс акций, то это, гораздо лучше и надежнее, чем покупать квартиру в «Минск-мире».

Однако для многих белорусов такие инструменты стали недоступны. Тогда в этом случае, по мнению эксперта, можно рассмотреть вложения в недвижимость в Беларуси.

— Покупать квартиру, наверное, лучше, чем хранить доллары под матрасом. В конце концов, из-под матраса их с большей вероятностью украдут, — поясняет Лев Львовский.

Однако экономист не рекомендует питать надежд заработать на покупке жилья, взяв деньги в кредит в ожидании девальвации.

— Если мы говорим про инвестиции в жилье, то есть с целью заработать, то, скорее всего, смысла в этом нет, — отмечает Лев Львовский. — Многие белорусы хотят снова сыграть вот в эту лотерею. У меня у самого есть знакомые, которые после пары девальваций платили буквально какие-то смешные деньги по ипотеке.

Но я бы все-таки предостерег современных белорусов от такой игры. Дело в том, что в этой игре вы делаете ставку на то, что вы умнее, чем коммерческий банк и все его аналитики. Но в банке тоже сидят не какие-то обиженные разумом люди. Они высчитывают ставки и риски так, чтобы банк тоже не оказался у пустого корыта.

И когда вы берёте кредит, ожидая девальвацию, вы буквально делаете ставку на то, что просчитали будущее лучше, чем целый отдел, состоящий из 20-30 аналитиков, которые по 8 часов в день обдумывают и просчитывают эти риски.

Ну а тот факт, что у кого-то ранее был положительный опыт таких инвестиций, аналитик прокомментировал следующим образом:

— А есть исторический опыт выживания после европейской чумы. Тогда тоже положительный исторический опыт сохранился у тех, кто выжил. Но не все выжили.

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