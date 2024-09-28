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Украинская разведка подтвердила ликвидацию главы центра беспилотной авиации РФ

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  • 28.09.2024, 17:25
  • 1,512
Украинская разведка подтвердила ликвидацию главы центра беспилотной авиации РФ

Его убили под Москвой.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально подтвердили ликвидацию полковника ВС РФ Алексея Коломейцева. Об этом сообщили в субботу, 28 сентября, на странице ГУР в Telegram.

Отмечается, что полковника российской оккупационной армии Алексея Коломейцева ликвидировали 27 сентября 2024 года в городе Коломна Московской области РФ.

По данным ГУР, 51-летний Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Минобороны РФ.

В этом центр готовили специалистов по боевому применению беспилотников, в том числе шахедов, а также персонал по обслуге БПЛА.

«Оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины», — добавили в ГУР.

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