Белорусский хоккей скатился до уровня дворовых команд 1 28.09.2024, 17:34

В профессиональном хоккейном клубе сильнейшего белорусского дивизиона нет доктора.

Главный тренер хоккейного клуба «Авиатор» Александр Полищук признал, что в команде нет доктора, обратила внимание «Трибуна».

На пресс-конференции после матча с «Лидой» («Авиатор» уступил со счетом 2:5) у Полищука спросили, получил ли в игре кто-то травмы.

«Да, похоже у двоих сотрясения — у [Вадима] Апанасевича и [Кирилла] Никулина. Но у нас в команде нет доктора, поэтому ничего подробнее пока сказать не могу», — заявил главный тренер.

Напомним, 24 сентября о финансовых проблемах «Авиатора» высказался директор клуба Алексей Кривопуст:

— Небольшие трудности у нас есть. Часть долгов и обязательств перед хоккеистами мы закрыли. Небольшая часть еще остается. Благодаря содействию областного управления, федерации, городской администрации этот вопрос решается и решается успешно. В скором времени у нас таких вопросов не будет. Федерация пошла нам навстречу: нас освободили от уплаты заявочного взноса [для выступления в чемпионате]. Также помогают клубу с экипировкой. Все обязательства перед игроками мы будем выполнять, а хоккеисты будут радовать болельщиков своей игрой.

«Авиатор» — новичок Экстралиги сезона-2024/25. После восьми матчей команда занимает в таблице последнее место, у нее нет побед.

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