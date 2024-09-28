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В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина

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  • 28.09.2024, 17:43
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В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина

Также назван главный провал РФ.

Последние заявления диктатора РФ Владимира Путина о пересмотре доктрины ядерного сдерживания, вызваны провалом в достижении стратегических целей войны, которую он начал против Украины, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«В последние два с половиной года мы видели много сообщений из России, за которыми не всегда следовали действия. Путин проводил несколько красных линий раньше, и в конце концов они не были красными линиями. Но это не значит, что вы не должны воспринимать это очень серьезно. Все, что говорят россияне, мы всегда должны воспринимать всерьез», - сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».

Высокопоставленный представитель НАТО отметил, что связывает это с тем фактом, что Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей в войне против Украины.

«Они хотели захватить Киев в течение пяти дней, они хотели свергнуть правительство и, по сути, они хотели использовать Украину с марионеточным режимом – ни одна из этих целей не достигнута. Поэтому я думаю, что россияне во многом очень разочарованы, и они озабочены тем фактом, что они не могут достичь этих целей», – пояснил он.

Вместе с тем Бауэр указал, что атаки Украины на РФ соответствуют международному праву: самооборона не прекращается на границах.

«Вы можете напасть на нацию, которая напала на вас, чтобы ослабить ее способность продолжать борьбу против вас. Это военная логика, и она соответствует праву вооруженных конфликтов. Соглашаются ли с ним страны, которые предоставляют оружие – это другое дело, и это тоже есть частью реальности, что страны, которые испытывают такие беспокойства, могут накладывать ограничения на использование систем оружия», - уточнил он.

Глава ВК НАТО также напомнил, что Путин говорит, что страны, поддерживающие Украину, являются участниками войны. «Мы не являемся участниками войны. То, что мы делаем, соответствует уставу ООН: мы помогаем нации, занятой защитой от агрессора», - резюмировал он.

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