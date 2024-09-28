«ВСУ в Курской области сконцентрированы на двух задачах» 28.09.2024, 18:09

Эксперт рассказал об операции украинских сил на российской территории.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире Radio NV, что в Курской области продолжаются активные боевые действия.

«Могу сказать, что на сегодня бои продолжаются на северном направлении, так же на юго-западном направлении — Глушковский район, где наиболее активные боевые действия», — отметил эксперт.

Мусиенко объяснил, что украинские войска сконцентрированы на двух задачах:

«Первая задача — это продвинуться и завладеть этим плацдармом в районе Глушковского района, вытеснить оттуда врага, где создавались все условия для их зажатия и своеобразного окружения. Враг перебросил сюда дополнительные силы, они сумели по понтонам кое-что дотянуть, но им это не помогло. В принципе, контрнаступательные действия были неудачными».

При этом, добавил эксперт, видно, что враг готовится снова к контратакующим действиям:

«Сейчас они все же готовятся к тому, чтобы пробовать атаковать фланги. Им это не удается».

Он назвал и вторую задачу украинских сил:

«Вторая задача, которая выполняется: украинская оборона концентрируется на том, чтобы защищать наши позиции, стабилизировать фланги, заботиться о логистике. Враг [говорит] (тот самый [командир Ахмата Апти] Алаудинов), что украинская армия сейчас может максимум окопаться и рисков продвижения для них нет. Но при этом они не упоминают, что российские войска вытеснить украинские Вооружённые силы не могут».

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