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Москва облажалась

  • Михаил Гончар
  • 28.09.2024, 18:22
  • 1,592
Москва облажалась
Михаил Гончар

Российская «Кузькина мать» отвалилась.

25 сентября Китай провел успешный запуск МБР DF-31AG («Дунфэн»-31AG, или же «восточный ветер» в переводе). Впервые с 1980-го года. Пуск был в акваторию Тихого океана, а не в пустыню Такламакан на западе Китая, куда обычно направляются китайские МБР во время испытательных пусков.

Пуск успешный не только с точки зрения технических аспектов, но и политических — траектория «Восточного ветра» прошла где-то вблизи о-ва Гуам с базой ВВС США и упала в океан вблизи Французской Полинезии. В Вашингтоне, Токио, Канберре — «глубокая озабоченность» и «серьезная обеспокоенность», что вполне устраивает Пекин. Именно этого и хотели в Поднебесной.

Особенно триумфально китайский успех выглядит на фоне российского фиаско с МБР «Сармат» на космодроме Плесецк 21 сентября.

Но не думайте, что на фоне того, как облажался Пу с очередным «аналоговнет», Си решил быстренько одержать триумф и дал приказ провести пуск своей модернизированной МБР.

Похоже на то, что Москва и Пекин имели целью синхронизировать свои испытательные пуски с тем, чтобы показать не просто российскую и китайскую «Кузькину мать» Западу каждый по отдельности, а совместно! Ведь недавно это уже было. Напомню. 24 июля четыре бомбардировщика — два российских ТУ-95МС и два китайских H-6 — наведались на Аляску и действовали в зоне NORAD. Минобороны России тогда отметило, что российские и китайские самолеты провели «совместное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана» и «отработали вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования».

А вот 21 сентября должны были состояться совместные пуски МБР. Российская МБР «Сармат» в полетном задании имела цель не на полигоне «Кура» (п-ов Камчатка), а в «Акватории» — центральная часть Тихого океана, куда время от времени направляются российские МБР для пусков на максимальную дальность и вблизи той зоны, куда была нацелена и китайская МБР.

Но в России облажались с пуском РС-28. Китайцы взяли паузу на несколько дней, все тщательно проверили и осуществили успешный пуск.

Таким образом, российская «Кузькина мать» отвалилась, а китайская показала себя сполна. Совместный пуск МБР 21-го сентября, как и совместное патрулирование стратегическими бомбардировщиками 24 июля, планировались Москвой и Пекином еще и с целью демонстрации российско-китайской мощи в контексте саммита БРИКС в Казани в 20-х числах октября. Эти действия должны были продемонстрировать США и НАТО, что российско-китайский тандем является оппозиционной конструкцией БРИКС и таким образом не только вызвать дополнительный испуг в западных столицах, но и усилить привлекательность формата для третьих стран. Мол, видите, даже члены НАТО (Турция) уже стремятся в БРИКС.

Но произошло не так, как думалось, Москва облажалась, Пекин торжествует. Ему все удалось, он показал в очередной раз, на кого следует делать ставку в тандеме Си — Пу. Все, что смог сделать Пу после взрыва «Сармата», чтобы как-то, как считают в Кремле, «сохранить лицо» — это перейти на еще одну ступень ядерно-бумажной эскалации через предложенные доктринальные изменения. Но это не изменило ландшафт на космодроме Плесецкий, как и физиомордию самого Пу.

Теперь в Кремле думают над следующей ступенью эскалации, которая должна, по давнему замыслу, привести к сценарию «Карибского кризиса-2», но в отличие от Хрущева, который оказался плохим конфликт-менеджером, Пу должен получить от США стратегическую уступку — Украину. До сих пор это никак не удавалось, США не реагировали даже на размещение ТЯО в Беларуси. Теперь вся ставка — на Трампа и трампистов, которые уже фактически сбросили маски.

Михаил Гончар, «Фейсбук»

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