Хакеры могли получить доступ к данным всех россиян 28.09.2024, 18:51

Эти данные могут использоваться в самых разных целях.

Объем утечек данных в России настолько велик, что у хакеров, вероятно, уже есть полная база информации практически на каждого россиянина, заявил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков в разговоре с ТАСС. Эти данные могут использоваться в самых разных целях — от телефонных обзвонов до кибератак, предупредил эксперт.

«Было ведь немало утечек в сервисах доставки, в интернет-магазинах, в региональных государственных сервисах, в медицинских учреждениях. Если наложить одно на другое, то, действительно, получится близко к полной базе, по крайней мере, половозрелого населения страны», — объяснил Дрюков свою точку зрения.

Он также отметил, что хакеры стараются монетизировать каждую утечку, продавая данные перед тем, как использовать их для нанесения репутационного ущерба компаниям и государству.

Роскомнадзор ранее сообщал, что в 2023 году в России было зафиксировано 168 утечек данных, что привело к попаданию в сеть около 300 миллионов записей о россиянах — вдвое меньше, чем в 2022 году.

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