Каждый второй белорус решил меньше пить 2 28.09.2024, 18:54

И меньше тратить на лекарства.

Почти половина белорусов — 44% — запланировали в будущем сократить расходы на алкогольные напитки по сравнению с 2023 годом. При этом почти столько же (40%) решили снизить траты на лечение и медикаменты, пишет officelife.

Такими данными поделилась на форуме Belarus Retail & Real Estate Forum 2024 руководитель проектов Международного агентства социальных и маркетинговых исследований МАСМИ в Беларуси Анастасия Печко.

А вот среди категорий, на которые наши соотечественники планируют, наоборот, повысить расходы, на первом месте оказался отдых или отпуск. Больше денег на него рассчитывают потратить 33% опрошенных.

Около четверти участников исследования собираются больше тратить на детские товары, еще 23% — на обувь и одежду. О планах увеличить расходы на алкоголь и сигареты заявили 3 и 4% опрошенных соответственно.

Отпуск или отдых оказались и в числе категорий, на которые белорусы собираются копить в этом году. Об этом заявило 36% опрошенных. Также в пятерке вещей, на которые будут откладывать деньги белорусы, оказались ремонт квартиры или дома (32%), автомобиль (23%), бытовая техника или мебель (23%) и недвижимость (22%).

При этом самым популярным способом накопления денежных средств остается «откладывать часть зарплаты» — его выбирают 94%.

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