Путин движется в тупик Константин Эггерт

28.09.2024, 19:07

И поэтому надеется запугать Запад.

Два с половиной года, прошедшие с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину, показали: российский диктатор начинает пугать мир упоминаниями ядерного оружия тогда, когда дела у него идут не очень хорошо. Впрочем, так же обычно поступает и северокорейский правитель Ким Чен Ын.

А дела эти идут сейчас нездорово. Занятые Украиной земли Курской области до сих пор под контролем Киева. Мобилизацию режим откровенно боится объявлять. Владимир Зеленский в Америке получает новую военную помощь и представляет свой план дальнейшего сопротивления агрессии президенту Байдену.

И вот как бы в ответ Путин предложил вновь изменить ядерную доктрину России. Цель - еще большая «либерализация» критериев использования ядерного оружия. Путин предлагает разрешить его применять тогда, когда «агрессию» против России осуществляет даже страна, не обладающая ядерным оружием - при условии, что этого условного агрессора поддерживает ядерная держава. Перевод с путинского прост: если ядерные Америка, Великобритания и Франция помогают неядерной Украине, то и они, и Украина теперь могут рассматриваться как законные цели российских ядерных сил.

Кремлевская видеосъемка якобы показала нам лишь открытую часть заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию, которое, по словам Путина, собирается два раза в год. На нем Путин упомянул и другой критерий применения ядерного оружия. Удар может быть нанесен «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты». Российский правитель намеренно не говорит, как определяется «массированный старт» и должны ли все эти средства нападения нести ядерные заряды, или же достаточно одной «массированности» налета. Кроме того объявлено, что Россия готова закрыть ядерным щитом и Беларусь, если на нее нападут.

Дальше камеры выключили, и началась закрытая часть заседания. Эта таинственность, по идее Кремля, должна внушить врагам России страх.

Однако, судя по срочному появлению в российских СМИ путинского alter ego Пескова, все эти заявления и туман загадочности - просто PR-ход. Как сказал сам Песков, чтобы «послать сигнал» западным странам.

Песков подробно объяснил все путинские идеи во второй раз и особенно отметил: мол, неясно, когда будут внесены поправки в текст ядерной доктрины. Возникает полное ощущение, что Кремль буквально вымаливает внимание Запада: «Вы точно обратили внимание на заявления нашего лидера? Если нет, то мы еще раз все разъясним».

Коллективный Запад свое внимание на слова Путина обратил. Государственный секретарь США Тони Блинкен назвал его риторику «безответственной» и отметил, что она явно не понравится Китаю - намеренно оскорбительный для Путина намек на то, кто старший в тандеме Москва-Пекин. Евросоюз угрозы Путина тоже осудил. А находившийся с визитом в Вильнюсе министр обороны Германии Борис Писториус на просьбу прокомментировать высказывания российского диктатора ответил кратко: «Ядерные угрозы - часть инструментария Владимира Путина. Моя роль… не состоит в том, чтобы быть рупором и распространителем его угроз… Мы делаем то, что считаем нужным, чтобы дать понять: НАТО твердо стоит на своих позициях».

Уже некоторое время назад у автора этих строк возникло устойчивое ощущение: для российского режима эта война потеряла стратегический смысл. Да, российские войска продолжают наступление на Угледар, но даже в случае, если они возьмут город, ничего принципиально не изменится. Военная экономика работает, но ее мощностей явно не хватает для обеспечения решающей победы. Самое главное: традиционно раздробленное и равнодушное ко всему, кроме личной выгоды, российское общество проявляет определенные признаки усталости от войны

. Затягивать ее в этом случае становится опасным. Если кончится равнодушие, то исчезнет один из главных ресурсов, позволяющих режиму вести войну.

Похоже, Кремль продолжает агрессию как бы по инерции, и в ожидании шанса ее хотя бы временно прекратить. Разумеется, без особой потери лица и сохранив большую часть захваченных территорий. Угрозы «ядерно» ответить на неядерный удар выглядят неуклюжей попыткой привлечь к себе внимание и заставить часто чересчур пугливый Запад задать, наконец, вопрос «Ну, что, что вам нужно?». А за этим, как вероятно надеются за кремлевской стеной, - переговоры и передышка перед новым походом за величием.

Попадут ли Европа и Америка в эту нехитрую ловушку? Скорее всего, нет. Но Путин все же надеется.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

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