Ученые: Отцы могут узнавать детей по запаху 28.09.2024, 19:31

Cпособность «учуять» собственных детей меняется в зависимости от их возраста и пола.

Ученые из Дрезденского технического университета обнаружили, что отцы способны узнавать своего ребенка по запаху. При этом способность «учуять» собственных детей меняется в зависимости от их возраста и пола. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

В исследовании участвовали 56 отцов и 73 их биологических ребенка. Средний возраст мужчин составлял 39 лет, а детей — от нескольких месяцев до 18 лет. Последние были распределены по возрастным группам — в первую вошли участники от нуля до трех лет, во вторую — от четырех до восьми дет лет, в третью — от девяти до тринадцати лет и в четвертую — от четырнадцати до восемнадцати лет.

Исследование проходило в несколько этапов. Сначала отцы с детьми посетили лабораторию, где заполнили анкеты и прошли тесты, направленные на оценку обонятельных способностей. Также у всех участников были взяты ротовые мазки для анализа лейкоцитарных антигенов человека (HLA) — белков, которые имеются в большинстве клеток и играют ключевую роль в иммунных реакциях, влияя на состав пота и запах тела.

Затем родителям были предоставлены специальные наборы для исследования. С их помощью они собрали образцы запаха тела и слюны детей для анализа уровня гормонов. На следующий день все образцы передали исследователям.

В финале отцы проходили серию тестов, в рамках которых оценивали запахи по критериям приятности, интенсивности и желанности, а также пытались определить запахи своих детей. Результаты показали, что правильные ответы участники давали в 33 % случаев — вдвое чаще изначально ожидаемого. Несколько хуже отцы определяли запах своих детей в раннем пубертатном возрасте (от девяти до тринадцати лет). Зато с малышами до трех лет доля правильных ответов достигала 37,5%.

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