«Первыми об это разрешении узнают россияне» 3 28.09.2024, 20:05

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Пресс-секретарь Зеленского рассказал, когда Украина начнет бить западным оружием по территории РФ.

О полученном ВСУ разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь России первыми узнают россияне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона:

«Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет».

По словам Никифорова, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США провел переговоры со всеми партнерами, от которых зависит это решение.

«Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся», - добавил он.

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