Харрис против Трампа: результаты опросов на этой неделе 28.09.2024, 20:22

Ключевые выводы журналистов.

До дня президентских выборов в США осталось менее шести недель. На этой неделе кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис получает в целом благоприятные результаты опросов, хотя и с некоторыми оговорками, пишет The Hill.

В частности, Харрис опережает своего республиканского соперника бывшего президента Дональда Трампа в среднем по стране по результатам опросов, проведенных The Hill и Decision Desk HQ (DDHQ), на 4,2%.

Но даже этот результат показывает, насколько жесткой остается борьба.

Выборы почти наверняка сведутся к семи основным штатам. Ни один из кандидатов не имеет преимущества в 3% или больше ни в одном из этих штатов, по средним показателям The Hill/DDHQ. У трех из семи – Аризоне, Джорджии и Северной Каролине, разрыв так или иначе составляет менее 1%. Издание предлагает основные выводы по опросам на этой неделе.

Общая положительная картина для Харрис

Общенациональные опросы могут дать общее представление о ходе гонки, даже если у них есть недостатки относительно точности прогноза.

Для Харрис сейчас ситуация обнадеживающая.

Опрос Reuters/Ipsos на этой неделе показал лидерство вице-президента в 6%, опрос Morning Consult - в 5%, а опрос CBS News/YouGov - в 4%.

Эти результаты уверяют демократов в том, что первоначальный рост рейтинга Харрис после ее номинации как кандидата не был быстротечным временным скачком.

Впрочем, было несколько опросов, значительно менее положительных для вице-президента. Опрос Университета Квиннипиак показал, что на национальном уровне соперники идут наравне, тогда как опрос CNN/SSRS показал преимущество Харрис лишь в 1%.

Харрис превращает юго-восточные штаты в настоящие поля сражений

Кандидат от демократов, похоже, делает успехи в двух штатах, где кампания Трампа была наиболее уверена в своей победе.

Согласно сводным данным The Hill/DDHQ, преимущество Трампа в Северной Каролине и Джорджии сейчас составляет менее 1%. В Северной Каролине он лидирует на шесть десятых процента, а в Джорджии – всего на два десятых процента.

Опросы Bloomberg/Morning Consult даже показывают лидерство Харрис на 2% в Северной Каролине и равный результат соперников в Джорджии.

Это важно по нескольким причинам.

Во-первых, оба штата являются одними из самых «красных» в избирательной гонке. Северная Каролина – единственный из семи штатов, где Трамп победил в 2020 году. Байден выиграл в Джорджии, но стал первым демократом, сделавшим это со времен бывшего президента Билла Клинтона в 1992 году.

Во-вторых, два южных штата, которые становятся настоящими полями сражений, расширяют путь Харрис к Белому дому. Если бы она получила оба штата, то могла бы позволить себе даже потерять Пенсильванию. При таком сценарии Северной Каролины, Джорджии и Мичигана было бы достаточно для победы на выборах, если не будет серьезных потрясений в других штатах.

Преимущество Трампа в Аризоне

Как и следовало ожидать, так близко ко дню выборов картина распределения между штатами становится все более четкой. Заметным положительным моментом для Трампа являются позиции в Аризоне, где несколько опросов на этой неделе показали его уверенное лидерство.

Опрос USA Today свидетельствует, что Трамп лидирует на 6% в штате, а опрос New York Times/Сиенского колледжа показал его преимущество в 5%.

Однако Аризона все еще остается полем битвы. Например, несколько других недавних опросов, проведенных Колледжем Марист и Fox News, показали, что Трамп лидирует с небольшим отрывом в 2 и 3%, соответственно.

Однако общая картина такова, что кампания республиканца будет чувствовать себя все увереннее в штате, в котором Байден в 2020 году выиграл с незначительным отрывом - всего три десятых процента.

Это также может указывать на остроту пограничного вопроса в Аризоне. В пятницу, 27 сентября, Харрис отправилась в штат, чтобы посетить границу и попытаться усилить свои позиции в этом вопросе.

Незначительное преимущество Харрис в Пенсильвании

Пенсильвания с ее 19-ю голосами Коллегии выборщиков является ключевым полем битвы в борьбе за Белый дом.

Харрис лидирует там на 1,3%, согласно сведенным данным Hill/DDHQ.

Это хорошие новости для вице-президента, но есть серьезные оговорки.

Харрис лидирует в средних показателях опроса Bloomberg/Morning Consult, который обеспечил ей необычно высокие результаты в нескольких штатах. В Пенсильвании опрос Bloomberg показал лидерство Харрис в 5% среди потенциальных избирателей. Это резкий контраст с четырьмя другими недавними опросами в ключевом штате, каждый из которых показывал практически равный результат кандидатов.

Кроме того, в 2016 году в Пенсильвании прогнозы опросов не совпали с реальным результатом выборов. Средний показатель опроса RealClearPolitics в этом штате показывал лидерство Хиллари Клинтон примерно в 2%. Но конце концов фактическая доля голосов за Трампа была почти на 4% выше, чем прогнозировалось, что позволило ему победить в этом штате.

Для Харрис преимущество в 1% – это лучше, чем ничего. Но его значение не следует преувеличивать.

Превосходство Трампа в вопросе экономики, похоже, уменьшается

Анализ Washington Post, проведенный на этой неделе, показал, что среднее преимущество Трампа в вопросе о том, кто из кандидатов будет лучше управлять экономикой, сократилось вдвое - с 12 до 6%, с тех пор, как президент Джо Байден был ожидаемым кандидатом от Демократической партии.

Это может быть связано с тем, что Харрис сосредоточилась на этой теме или же с большим энтузиазмом относительно ее кандидатуры.

Учитывая, что экономика в целом является важнейшим вопросом для избирателей, это заметный сдвиг. Но не менее важно и то, что Трамп все еще имеет преимущество в этом вопросе – просто оно уменьшилось в масштабах.

Ранее сообщалось, что демократы в США все больше обеспокоены тем, что социологи недооценивают поддержку со стороны избирателей, которую имеет Трамп. В частности, есть предположение, что на самом деле перспективы его победы в ноябре могут быть значительно выше, чем свидетельствуют результаты социологических опросов.

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