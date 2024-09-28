В Беларуси начался рост заболеваемости ОРВИ и кишечными инфекциями 2 28.09.2024, 20:15

Более половины заболевших – дети.

В Беларуси отмечается рост заболеваемости ОРВИ и кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба Минздрава.

Более половины заболевших – дети до 18 лет.

«В этот период такая картина привычна – начало учебного года и завершение отпусков», – отметили в ведомстве.

Ранее Минздрав сообщал, что сохранить здоровье можно с помощью элементарных профилактических мер.

По возможности стоит избегать многолюдных мест, обязательно нужно соблюдать гигиену рук, часто проветривать квартиру, рабочее помещение, не трогать слизистые руками, гулять на свежем воздухе и т.д.

При первых симптомах ОРИ не выходите из дома. Ради себя и окружающих нужно соблюдать постельный режим, минимизировать контакты с домашними и выполнять все рекомендации врача.

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