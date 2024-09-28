закрыть
28 сентября 2024, суббота, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начался рост заболеваемости ОРВИ и кишечными инфекциями

2
  • 28.09.2024, 20:15
В Беларуси начался рост заболеваемости ОРВИ и кишечными инфекциями

Более половины заболевших – дети.

В Беларуси отмечается рост заболеваемости ОРВИ и кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба Минздрава.

Более половины заболевших – дети до 18 лет.

«В этот период такая картина привычна – начало учебного года и завершение отпусков», – отметили в ведомстве.

Ранее Минздрав сообщал, что сохранить здоровье можно с помощью элементарных профилактических мер.

По возможности стоит избегать многолюдных мест, обязательно нужно соблюдать гигиену рук, часто проветривать квартиру, рабочее помещение, не трогать слизистые руками, гулять на свежем воздухе и т.д.

При первых симптомах ОРИ не выходите из дома. Ради себя и окружающих нужно соблюдать постельный режим, минимизировать контакты с домашними и выполнять все рекомендации врача.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников