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Главный штурман российского Тихоокеанского флота умер на марафоне

  • 28.09.2024, 20:45
  • 4,588
Главный штурман российского Тихоокеанского флота умер на марафоне
Евгений Витютнев

Никаких медицинских препятствий для участия в марафоне не было.

Главный штурман российского Тихоокеанского флота, капитан первого ранга Евгений Витютнев скончался в субботу, 28 сентября, во время марафона «Мосты Владивостока» в столице Приморья, пишет RTVI.

Об этом сообщил глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Фокино в Приморском крае Александр Баранов.

Международный марафон «Мосты Владивостока» проходил 28 сентября в восьмой раз, в нем участвовали 4,5 тысячи человек из семи стран и 183 городов. Участники бежали дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км, дети и паралимпийцы преодолевали 1 км. Также прошла командная эстафета на дистанции 42,2 км.

Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. По предварительным данным, никаких медицинских или иных препятствий для участия Витютнева в марафоне не было.

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