Библейское дерево вырастили из 1000-летнего семени 28.09.2024, 21:12

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иллюстративное фото

Оно удивило ученых.

Международная группа учёных успешно вырастила дерево из 1000-летнего семени, найденного в пещере на севере от Иерусалима в 1980-х годах. Это семя оказалось связано с исчезнувшим видом растения, упоминаемого в Библии как источник ценных лекарственных веществ, пишет «Хайтек».

Ныне 3-метровое дерево назвали Шеба. Оно относится к роду Коммифора (Commiphora) — семейству растений, известных своими ароматическими смолами и лечебными свойствами. Род включает около 200 видов, встречающихся в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове.

(а) древние семена до посадки (b) развивающиеся семена через 5 недель (c) саженец (d) очищающаяся кора через 12 лет (е) листья (f) зрелое дерево. Разрешение на использование изображений, показанных на рис. 1 (a) и (c-f), было предоставлено г-ном Гаем Айсн

Проект возглавила доктор Сара Саллон из медицинской организации «Хадасса» в Иерусалиме. В исследовании участвуют учёные из Израиля, США и Австралии. Они применили передовые методы, такие как секвенирование ДНК и филогенетический анализ, чтобы изучить древнее семя. В течение 14 лет дерево росло, что позволило исследователям детально изучить его и сравнить с другими видами региона.

Ранее учёные предполагали, что Шеба могла быть связана с «Иудейским бальзамом», который упоминается в древних текстах. Однако дальнейшие исследования показали, что это растение не имеет тесной связи с видами, из которых производили библейский бальзам.

Однако ученые связали дерево с библейским «цори» — смолой, которая упоминалась в древних текстах и использовалась в лечебных целях. Ее высоко ценили в древности и экспортировали по всему миру во времена Римской империи.

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