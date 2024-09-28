Байден: Ликвидация Насраллы — осуществление правосудия 3 28.09.2024, 21:19

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США напомнил о многочисленных жертвах «Хезболлы».

Президент США Джо Байден назвал смерть лидера ливанской группировки «Хезболла» Хассана Насраллы в результате израильского авиаудара по Бейруту 27 сентября «осуществлением правосудия».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден напомнил о многочисленных жертвах «Хезболлы», среди которых «тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана».

Как говорится в заявлении президента, после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года Насралла принял решение присоединиться и открыть «северный фронт» против Израиля.

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и других террористических группировок, которые получают поддержку от Ирана. Президент Байден также сообщил о приказе усилить американские военные силы, размещенные на Ближнем Востоке.

В то же время президент США подчеркнул, что целью Вашингтона остается решение конфликтов как в Ливане, так и в секторе Газа дипломатическими методами.

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