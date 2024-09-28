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Нужен новый Нюрнберг

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 28.09.2024, 21:56
Нужен новый Нюрнберг
фото: wikipedia.org

Безопасности для международных уголовников не будет.

В связи с уничтожением Израилем практически всей верхушки террористической «Хезболлы», Лавров, повторив выдумку ДБ-«дипломатии» о «политическом убийстве», поставил для прослушивания свою старую пластинку – о «международной безопасности», которая «может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого».

Всем, кто жил в СССР, хорошо известен этот метод комсомольской демагогии, наследованный ДБ-«дипломатией». По существу международной шпаной в дорогих костюмах, вроде Лаврова, Небензи, Полянского, Грушко, Антонова, Келина, Рябкова и прочими с секретаршей Захаровой на телефоне.

Под эту самую «неделимую безопасность» лавровцы втянули вместе с Путиным Россию в катастрофу 24 февраля.

То есть, по Лаврову «неделимая безопасность» должна быть и с террорюгами (вроде ХАМАС, «Талибана», «Хезболлы») и с международными бандитами, захватывающими чужие страны, творящими убийства.

Если смог захватить власть в своей стране и, говоря словами прокурора Руденко, на Нюрнбергском процессе, «самое государство сделал орудием своих преступлений», то значит уже перестал быть уголовником, бандитом, террористом. Надо с тобой «неделимую для всех» безопасность строить. Доказано, что это невозможно.

По-лавровски выходит, что и с Гитлером можно было построить «неделимую безопасность», чем и занимался Сталин в «секретных протоколах» августа 39-го.

Нет, Лавров. Не будет «неделимой безопасности» с уголовниками. Был Нюрнберг. И нужен Нюрнберг. Он может иначе называться, но по смыслу – то же самое. Вы, Лавров, вместе со своим охвостьем и начальством должны принять в этом начинании живейшее участие. И вряд ли вам понравится ваша роль. Но народам понравится. Они будут довольны.

Telegram-канал «СерпомПо»

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