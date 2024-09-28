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В небе под Ивьем заметили кое-что необычное

  • 28.09.2024, 22:05
В небе под Ивьем заметили кое-что необычное

Фотофакт.

Такое вы могли никогда не видеть. Белорус прислал в чат-бот onliner.by фотографии, сделанные недалеко от Ивья. Более точные координаты — деревня Лаздуны в Ивьевском районе Гродненской области.

По словам читателя, он заметил такую картину в небе 27 сентября в 17:46.

«Все длилось около трех минут, и к 17:49 это „НЛО“ исчезло», — отметил он.

А потом все выглядело так, как будто ничего и не было.

Александр предположил, что это могла быть «огненная радуга» — один из видов гало.

Что-то похожее видели пару дней назад под Минском. «Такое гало видела моя жена Екатерина в Копище, Новая Боровая», — написал в чат-бот редакции Евгений. Эту картину в небе можно было видеть примерно 30 минут.

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