В небе под Ивьем заметили кое-что необычное
- 28.09.2024, 22:05
Фотофакт.
Такое вы могли никогда не видеть. Белорус прислал в чат-бот onliner.by фотографии, сделанные недалеко от Ивья. Более точные координаты — деревня Лаздуны в Ивьевском районе Гродненской области.
По словам читателя, он заметил такую картину в небе 27 сентября в 17:46.
«Все длилось около трех минут, и к 17:49 это „НЛО“ исчезло», — отметил он.
А потом все выглядело так, как будто ничего и не было.
Александр предположил, что это могла быть «огненная радуга» — один из видов гало.
Что-то похожее видели пару дней назад под Минском. «Такое гало видела моя жена Екатерина в Копище, Новая Боровая», — написал в чат-бот редакции Евгений. Эту картину в небе можно было видеть примерно 30 минут.