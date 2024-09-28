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Зеленский рассказал, что ему пообещал Трамп в случае победы на выборах

  • 28.09.2024, 22:11
Зеленский рассказал, что ему пообещал Трамп в случае победы на выборах

Украинский президент заявил, что получил «очень прямую информацию».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал «прямую информацию», что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи.

Глава украинского государства подчеркнул в комментарии телеканалу, что Трамп пообещал быть на стороне Украины.

«Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину», – сказал президент Украины.

Fox News смотрит сам кандидат от «республиканцев» и многие его поклонники.

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