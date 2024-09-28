Зеленский рассказал, что ему пообещал Трамп в случае победы на выборах
- 28.09.2024, 22:11
Украинский президент заявил, что получил «очень прямую информацию».
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал «прямую информацию», что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.
Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи.
Глава украинского государства подчеркнул в комментарии телеканалу, что Трамп пообещал быть на стороне Украины.
«Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину», – сказал президент Украины.
Fox News смотрит сам кандидат от «республиканцев» и многие его поклонники.